Владимир Путин болен, он в критическом состоянии. По словам астролога Людмилы Хомутовской, президент РФ чувствует себя слабо – кроме обострения болезни, его покидают силы.

– Это конкретно растущая опухоль. Это онкология, о шизофрении речь не идет. Быстрый рост опухоли, она не одна. Сейчас он между жизнью и смертью.

Впрочем, таролог убеждена — врачам удастся вытащить Путина из того света.

– Я думаю, что врачи его спасут. Возможно, в период операции даже будет какая-то остановка, но его вытягивают.

Хомутовская убеждена, что во время отсутствия Путина на операциях Россией будет руководить Николай Патрушев. Однако ждать ослабления боевых действий в это время не стоит.

По словам таролога, Патрушев будет пытаться показать свою силу — “будет работать по плану и будет доказывать, что может справиться”.

Именно Патрушев может стать следующим президентом РФ, власть ему передаст непосредственно Путин.