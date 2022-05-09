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Астрологія

Путин между жизнью и смертью: таролог назвала имя следующего президента РФ

9 мая 2022, 14:29
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Путин между жизнью и смертью: таролог назвала имя следующего президента РФ
Источник: Pixabay

Владимир Путин болен, он в критическом состоянии. По словам астролога Людмилы Хомутовской, президент РФ чувствует себя слабо – кроме обострения болезни, его покидают силы.

– Это конкретно растущая опухоль. Это онкология, о шизофрении речь не идет. Быстрый рост опухоли, она не одна. Сейчас он между жизнью и смертью.

Впрочем, таролог убеждена — врачам удастся вытащить Путина из того света.

– Я думаю, что врачи его спасут. Возможно, в период операции даже будет какая-то остановка, но его вытягивают.

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Хомутовская убеждена, что во время отсутствия Путина на операциях Россией будет руководить Николай Патрушев. Однако ждать ослабления боевых действий в это время не стоит.

По словам таролога, Патрушев будет пытаться показать свою силу — “будет работать по плану и будет доказывать, что может справиться”.

Именно Патрушев может стать следующим президентом РФ, власть ему передаст непосредственно Путин.

– Он преемник. Я не вижу выборы, его как будто ставят на должность. Он приходит как его (Путина. – Ред.) ставленник.

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Теги
Війна в Україні, Владимир Путин, Россия
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