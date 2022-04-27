Людина, яку ми називаємо Володимиром Путіним, давно ним не є, переконана переможниця 15-го сезону Битви екстрасенсів, таролог Яна Пасинкова.

За її словами, про двійника Путіна карти її попереджали ще у 2014 році.

– Просто прийміть це чи не приймайте. Це зовсім інша людина. Це ніби має бути хороша новина, але він давно вже не Путін. Це не те, що почалася війна, і його хтось прибив або замінив. Це величезна машина, яка працює на благо іміджу цієї людини. І люди, які стоять за ним, готові зробити двійника і не одного, щоб люди далі вірили в цей маразм.

Пасинкова впевнена, що смерть Путіна вже не за горами і настане протягом двох найближчих років.

– Коли Росію рватимуть на частини, починаючи з лютого 2023 року, коли всередині країни почнуться дуже сильні розбіжності, тоді ж країна оплакуватиме свого царя. Не за горами ця дата.

Водночас, таролог упевнена, що своїми прокльонами та побажаннями смерті Путіну українці ніяк не наблизять його смерть.

– Не треба гратися в Бога, повірте – вищі сили на нашому боці, тож давайте просто мовчки цьому слідувати. Як ми можемо це робити? Молитися за тих, кого вже немає, молитися за тих, хто нас оберігає щодня. Ми можемо молитися, ми можемо бажати свободи нашій землі, кожному з нас, ми можемо щодня допомагати одне одному, робити якісь елементарні дії.