Гороскоп на 9 червня 2023 року обіцяє змішану енергетику. Гарному потенціалу дня не судилося реалізуватися, тому і нам не варто дуже старатися сьогодні. Зосередьтеся на якісному виконанні своїх звичайних обов’язків і завдань.

Зазирніть у себе, спостерігайте за собою, робіть позначки, як часто ви подумки чи вголос критикуєте себе. Ввечері подивіться на результат та оцініть, чи справді ви заслуговуєте такого суворого ставлення до себе.

За прогнозом університету Нікіфорових, 9 червня варто подумати над тим, як себе винагородити за минулий тиждень.

Це не обов’язково мають бути смаколики чи щось матеріальне. Можливо, це буде година наодинці з улюбленою музикою або низка процедур із догляду за тілом, книжка, прогулянка, фільм. Оберіть те, що вам до вподоби.

Згідно з гороскопом на 09.06.2023, цього дня:

сприятливо до 14:38 – одягати новий одяг, розпочинати подорож;

можна після 14:38 – розпочинати лікування;

можна після 13:50 – стригти волосся;

несприятливо весь день – обрізати нігті.

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