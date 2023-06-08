Гороскоп на 9 июня 2023 года обещает смешанную энергетику. Хорошему потенциалу дня не суждено реализоваться, поэтому и нам не стоит слишком стараться сегодня. Сосредоточьтесь на качественном выполнении своих обычных обязанностей и задач.
Загляните в себя, наблюдайте за собой, делайте пометки, как часто вы мысленно или вслух критикуете себя. Вечером посмотрите на результат и оцените, действительно ли вы заслуживаете такого строгого отношения к себе.
По прогнозу университета Никифоровых, 9 июня стоит подумать над тем, как себя вознаградить за прошедшую неделю.
Это не обязательно должны быть вкусности или что-то материальное. Возможно это будет час наедине с любимой музыкой или ряд процедур по уходу за телом, книга, прогулка, фильм. Выберите то, что вам нравится.
Согласно гороскопу на 09.06.2023, в этот день:
- благоприятно до 14:38 — надевать новую одежду, начинать путешествие;
- можно после 14:38 — начинать лечение;
- можно после 13:50 — стричь волосы;
- неблагоприятно весь день — обрезать ногти.
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