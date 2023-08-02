Гороскоп на 3 серпня 2023 року обіцяє досить хорошу енергетику дня. Вона підійде для трудових і сімейних подвигів, особливо якщо ви бачите перед собою не лише особисті цілі, а й щось більше та глобальніше.

За прогнозом університету Нікіфорових, сприятливі будь-які очисні заходи. Можна розмежувати коло спілкування, прибравши з нього тих, хто лише використовує вас, але нічого не дає натомість, а можна зробити тілесні очисні практики, найпростіше – прийняти ванну з сіллю.

3 серпня можна розпочати лікування хвороб, які давно не піддаються лікуванню: є гарний шанс на одужання. Крім цього, чудово буде зайнятися профілактикою здоров’я, почати приймати вітаміни або БАДи.

Згідно з гороскопом на 03.08.2023, цього дня:

сприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, починати лікування, розпочинати подорож;

несприятливо – давати гроші в борг.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на серпень 2023 року

Фінансовий гороскоп на 2023 рік

Любовний гороскоп на 2023 рік