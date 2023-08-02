Гороскоп на 3 августа 2023 года обещает довольно хорошую энергетику дня. Она подойдет для трудовых и семейных подвигов, особенно если вы видите перед собой не только личные цели, но и нечто большее и глобальнее.

По прогнозу университета Никифоровых, благоприятны любые очистительные мероприятия. Можно разграничить круг общения, убрав из него тех, кто лишь использует вас, но ничего не дает взамен, а можно сделать телесные очистительные практики, проще всего — принять ванну с солью.

3 августа можно начать лечение болезней, которые давно не поддаются лечению: есть хороший шанс на выздоровление. Кроме этого, отлично будет заняться профилактикой здоровья, начать принимать витамины или БАДы.

Согласно гороскопу на 03.08.2023, в этот день:

благоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, начинать лечение, начинать путешествие;

неблагоприятно — давать деньги в долг.

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