Коли закінчиться війна в Україні – питання, яке цікавить кожного громадянина нашої країни. Після 24 лютого 2022 року життя всіх українців змінилося, цивілізовані країни об’єдналися для надання допомоги, а наші воїни стали на захист суверенної і незалежної держави.

Факти ICTV вирішили зібрати прогнози тарологів, астрологів та екстрасенсів, які назвали терміни закінчення війни в Україні.

Коли закінчиться війна в Україні – прогноз Людмили Хомутовської

Тарологиня Людмила Хомутовська вважає, що перемога на полі бою очікує на Україну у 2023 році. У 2024-му війна остаточно закінчиться, а Росія буде змушена виплатити репарації.

– Повне закінчення з репараціями – це буде 2024 рік. А ось перемога наша на фронті буде в 2023 році. Карти на питання про 2023 рік показують перевернуту вежу – це мир. А на питання про 2023 рік – у нас королева жезлів. Це про мудрий вогонь, завдяки якому ми переможемо стратегічно, – сказала Хомутовська.

Тарологиня переконана, що перемозі України передуватимуть дуже складні переговори.

За словами Хомутовської, смерть Путіна не зупинить війну миттєво. У Росії мають відбутися певні зміни – і тільки після цього “внутрішнього Армагеддону” Україна піде на переговори.

Коли закінчиться війна в Україні – прогноз Валерія Шатиловича

Ясновидець Валерій Шатилович каже, що бойові дії в Україні закінчаться у 2023 році. За його словами, в цей час лінія фронту звузиться і чимось нагадуватиме АТО.

Однак про відновлення кордонів України можна говорити з 2024 року, переконаний ясновидець. Особливо складно буде з Кримом, який, за словами Шаталовича, сам проситиметься в Україну.

– Саме Крим треба буде повертати не військовим чином. Не зайшли і забрали. З ним треба буде домовлятися, а це займе час, – зауважив він.

Проукраїнський настрій на півострові ми відчуємо вже цього літа або восени.

Попри те, що бойові дії припиняться, відгуки війни в Україні триватимуть до 2026 року – на деяких територіях буде напруженість і періодично спалахуватимуть конфлікти. А вже після 2026 року Україна повністю забуде, що таке війна.

Коли закінчиться війна в Україні – прогноз шаманів із Перу

Перуанські шамани також зробили свій прогноз щодо закінчення війни в Україні.

На щорічну церемонію очищення вони принесли портрети Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Аби побачити майбутнє, шамани схилялися над черепами й листям квітів.

За передбаченням шаманів, війна закінчиться влітку 2023 року, а мирний договір між Україною та Росією підпишуть до серпня.

– Все це заспокоїться. Настане мир, спокій. Це те, що ми бачили, – сказав шаман Клеоф Седано.

Попри мир в Україні, шамани попередили людство про природні катаклізми.

Коли закінчиться війна в Україні – прогноз Ванги

Провісниця Ванга також побачила закінчення війни у 2023 році.

Болгарська провидиця передбачила війну – у своїх пророцтвах вона казала, що 2022-й стане страшним для світу.

Однак Ванга зазначала, що війна триватиме не більше двох років і закінчиться влітку.

Крім того, перемогу України вона пророкувала зі смаком гіркоти й говорила про те, що якийсь період наша країна перебуватиме в темряві. Це пророцтво можна прирівняти до блекаутів, з якими українці зіткнулися взимку.

Коли закінчиться війна в Україні – прогноз Влада Росса

Астролог Влад Росс побачив закінчення війни вже цього року.

В інтерв’ю УНІАН він сказав, що у 2023 році Україна поверне собі всі території. Ба більше, ЗСУ створять таку ситуацію для окупантів, що ті тікатимуть самі.

Крім того, астролог упевнений, президент РФ Володимир Путін скоро помре, та якщо його місце займе чинний мер Москви Сергій Собянін, то війна закінчиться одразу ж.

Якщо ж місце кривавого диктатора посяде хтось інший, може трапитися “заморожування”, але навіть якщо буде такий розклад, то закінчення війни він бачить у серпні-вересні 2023 року.