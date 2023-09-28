Ймовірність закінчення війни в Україні та звільнення всіх територій досягне 90% навесні-влітку 2025 року, а 100% ймовірність – лише у 2026 році.

Такий прогноз щодо термінів закінчення війни зробив астролог Дмитро Уранус.

– До грудня 2023 року – це час важких боїв на території південної частини України і під Бахмутом. Якісь вирішальні події на південному фронті будуть у жовтні-листопаді. План мінімум на осінь – узяти Токмак. План максимум на кінець року – оточити та звільнити Мелітополь, – написав він.

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Астролог припускає, що взимку українським силам знадобиться оперативна пауза і додаткова мобілізація для ведення бойових дій у 2024-му. Однак воєнна кампанія 2024 року буде успішнішою для ЗСУ, порівняно з 2023-м.

– Швидкість звільнення захоплених територій зросте, починаючи з другої половини квітня 2024-го . Водночас почне збільшуватися відсоток ймовірності успішного закінчення війни. Але навесні 2024 року він буде невеликим, близько 35%. Це пов’язано з тим, що навесні 2024 року зникне тільки одна з астрологічних причин важкої війни і великих втрат (розпадеться з’єднання прогресивного Меркурія з натальним Марсом у карті незалежності України), – пояснив Дмитро Уранус.

Відсоток імовірності значних воєнних перемог, за словами астролога, зросте до 70% восени 2024 року, після Дня Незалежності. Саме тоді розпадеться другий фактор війни – старий соляр 2023.

– Закінчення активних військових дій може бути тільки під час роботи соляра наступного року, починаючи з 24. 08. 2024 по 24. 08. 2025. В інших картах і методиках прогнозу особливо багато вказівок на весну 2025 року, – йдеться у повідомленні.

Також Уранус звернув увагу, що у карті початку війни (24. 02. 2022) є вказівка на те, що Україна почне швидко повертати свої території з травня-липня 2024 року.

– Це вказівка на повне й остаточне перехоплення ініціативи у ворога, на втечу противника, швидке повернення захоплених земель. Кампанія літа 2024 року буде дуже успішною для ЗСУ. Так само в карті війни є вказівка на вкрай важливі та вирішальні події з квітня по вересень 2025 року. Якщо покладатися в прогнозі тільки на цю карту, то утилізація військ агресора та закінчення війни можливе в цей зазначений період, із квітня до вересня 2025 року, – наголосив астролог.