У найближчі десять років Росія не тільки розпадеться на багато частин, а й впаде у своєрідну депресію.

Про це мольфар Макс Гордєєв розповів в ефірі Ранку у Великому Місті.

– Росіяни дуже хотіли повернутися в Радянський Союз, тож я вам гарантую, що вони туди повернуться. Усі люди вже помалу відчувають саме це. Люди зараз, як жебраки: бігають і намагаються взяти хоч щось із того всього, – зауважив Гордєєв.

Мольфар порівняв росіян із пацюками. Каже, коли гризунів не годувати й посадити у клітку, вони починають їсти одне одного.

– Це означає, що зовсім скоро росіяни почнуть жерти та звинувачувати одне одного. Так і відбудеться розпад Росії на багато частин. Вони намагатимуться проситися в інші країни. Ми чекаємо цього часу, – додав Гордєєв.