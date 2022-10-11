Людмила Хомутовська розповіла, скільки триватиме війна в Україні. За словами таролога, перемога на полі бою буде у 2023 році, тоді як остаточно війна в Україні закінчиться у 2024 виплатою репарацій.

Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв’ю.

– Цілковите закінчення з репараціями – це буде 2024 рік. А от перемога наша на фронті буде у 2023 році. Карти на запитання про 2023 рік показують перевернуту вежу, це мир. А на запитання про 2024 рік – у нас королева жезлів. Це про мудрий вогонь, завдяки якому ми переможемо стратегічно.

Зараз дивляться

Раніше екстрансенс Хаял Алекперов сказав, коли закінчиться війна в Україні. За прогнозами переможця Битви екстрасенсів, гарні новини чекають на українців уже навесні 2023 року.

Нумеролог Владислав Грицай також прогнозує, що війна в Україні може скінчитися у 2023 році. Втім успішним часом для відвоювання Донбасу та Криму він вважає 2024 рік.