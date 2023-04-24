Бойові дії в Україні закінчаться у 2023 році. У цьому впевнений ясновидець Валерій Шатилович, який також спрогнозував, яким буде кінець війни.

Так, за його словами, бойові дії припиняться 2023 року.

– Це буде вже цього року, але вихід на кордони України 1991-го не відбудеться у 2023-му, – заявив Валерій.

Утім, про відновлення кордонів країни можна буде говорити вже наступного року.

– Я вважаю, що основне питання буде до Криму. Території Донецької, Луганської та Запорізької області Україна може й цього року повернути. А ось питання з півостровом буде довготривалим – його потрібно буде повертати не у військовий спосіб. Не зайшли і забрали, а домовлятися. Крим буде проситися сам назад, – заявив Шатилович.

Ясновидець заявив, що вже 2026-го Україна повністю забуде, що таке війна.

– Тло війни триватиме до 2026 року. На деяких територіях буде напруженість, спалахи конфліктів. І вже через роки Україна перегорне цю сторінку історії, – додав Валерій.

Астролог вважає, що у 2023 році заморозиться, звузиться лінія фронту й нагадуватиме АТО. Однак влітку і на кінець осені ми почуємо проукраїнський настрій у Криму.

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