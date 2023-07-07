Когда закончится война в Украине — вопрос, интересующий каждого гражданина нашей страны. После 24 февраля 2022 года жизни всех украинцев изменились, цивилизованные страны объединились для оказания помощи, а наши воины стали на защиту суверенного и независимого государства.

Факты ICTV решили собрать прогнозы тарологов, астрологов и экстрасенсов, которые назвали сроки окончания войны в Украине.

Когда закончится война в Украине – прогноз Людмилы Хомутовской

Таролог Людмила Хомутовская считает, что победа на поле боя ожидает Украину в 2023 году. В 2024-м война окончательно закончится, а Россия будет вынуждена выплатить репарации.

— Полное окончание с репарациями — это будет 2024 год. А вот победа наша на фронте будет в 2023 году. Карты на вопрос про 2023 год показывают перевернутую башню – это мир. А на вопрос о 2023-м — у нас королева жезлов. Это о мудром огне, благодаря которому мы победим стратегически, — сказала Хомутовская.

Таролог убеждена, что победе Украины будут предшествовать очень сложные переговоры.

По словам Хомутовской, смерть Путина не остановит войну мгновенно. В России должны произойти определенные изменения — и только после этого “внутреннего Армагеддона” Украина пойдет на переговоры.

Когда закончится война в Украине – прогноз Валерия Шатиловича

Ясновидящий Валерий Шатилович говорит, что боевые действия в Украине закончатся в 2023 году. По его словам, в это время линия фронта сузится и чем-то будет напоминать АТО.

Однако о восстановлении границ Украины можно говорить с 2024 года, убежден ясновидящий. Особенно сложно будет с Крымом, который, по словам Шаталовича, сам будет просить в Украину.

— Именно Крым надо будет возвращать не военным образом. Не зашли и забрали. С ним надо будет договариваться, а это займет время, — отметил он.

Проукраинские настроения на полуострове мы услышим уже этим летом или осенью.

Несмотря на то, что боевые действия прекратятся, фон войны в Украине продлится до 2026 года — на некоторых территориях будет напряженность и периодически будут вспыхивать конфликты. А уже после 2026 года Украина полностью забудет, что такое война.

Когда закончится война в Украине – прогноз шаманов из Перу

Перуанские шаманы также сделали свой прогноз относительно окончания войны в Украине.

На ежегодную церемонию очищения они принесли портреты Владимира Зеленского и Владимира Путина. Чтобы увидеть будущее, шаманы склонялись над черепами и листьями цветов.

По предсказанию шаманов, война закончится летом 2023 года, а мирный договор между Украиной и Россией подпишут до августа.

— Все это успокоится. Наступит мир, спокойствие. Это то, что мы видели, — сказал шаман Клеоф Седано.

Несмотря на мир в Украине, шаманы также предупредили человечество о природных катаклизмах.

Когда закончится война в Украине – прогноз Ванги

Предсказательница Ванга также увидела окончание войны в 2023 году.

Болгарская провидица предсказала войну — в своих пророчествах она говорила, что 2022-й станет страшным для мира.

Однако Ванга отмечала, что война продлится не более двух лет и закончится летом.

Кроме того, победу Украины она предсказывала со вкусом горечи, и говорила о том, что какой-то период наша страна будет находиться в темноте. Это пророчество можно приравнять к блэкаутам, с которыми украинцы столкнулись зимой.

Когда закончится война в Украине – прогноз Влада Росса

Астролог Влад Росс увидел окончание войны уже в этом году.

В интервью УНИАН он сказал, что в 2023 году Украина вернет себе все территории. Более того, ВСУ создадут такую ситуацию для оккупантов, что те будут бежать сами.

Кроме того, астролог уверен, президент РФ Владимир Путин скоро умрет, и если его место займет действующий мэр Москвы Сергей Собянин, то война закончится сразу же.

Если же место кровавого диктатора займет кто-то другой, может случиться “заморозка”, но даже если будет такой расклад, то окончание войны он видит в августе-сентябре 2023 года.

Когда закончится война в Украине — прогноз таролога Стеллы

Таролог Стелла утверждает, что взрывы в Украине закончатся уже в начале сентября 2023 года, тогда как документально война закончится в начале 2024 года.

— С подписью документов придется подождать. Это переход на 2024 год, когда будут освобождены три особые территории — Донецкая и Луганская области, а также Крым. То, что освободят Херсонскую и Запорожскую области, и так понятно, — сказала она в интервью Мій світ.

По словам таролога, в будущем мир увидит еще не одну ужасную войну: в 2028 году Китай будет воевать с Тайванем, а также решать споры с Россией.

Однако развязанная Путиным война в Украине — последняя, уже с 2024 года наша страна будет жить в спокойствии.