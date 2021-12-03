Повний місяць у січні 2022 року українці спостерігатимуть у середині місяця — 18 числа о 02:51. Небесне світило буде у знаку Лев. Ця дата припадає на вівторок — 16-й місячний день.

За заявами астрологів, Місяць у Леві буде дуже сприятливим для всіх починань — можна проводити корпоративи, спортивні заходи, а також тісно співпрацювати з іншими людьми — робочі відносини тільки зміцнюватимуться за цей період.

Проте краще бути обережним — може виникнути непереборне бажання авантюр та необдуманої ризикованості. Краще не заглядатися на азартні ігри — успіх може не опинитися на вашому боці.

Фінансові операції також краще відкласти. Важливі угоди з нерухомістю чи активами варто перенести на другий день – великий ризик закінчити 18 січня із втратами.

Фаза повного Місяця негативно вплине на людей — хронічні захворювання можуть нагадати про себе в найгірший момент.

У багатьох може з’явитися схильність до негативних думок і бажання вживати величезну кількість алкоголю – краще тримати себе в руках та не піддаватися впливу Місяця.

Однак у січні 2022 року є також і сприятливі місячні дні – 1, 5, 12, 13 19, 26, 27 та 29 числа.

Вже на початку наступного року на українців чекає величезна кількість свят. На початку місяця українці відзначатимуть Різдво, а вже 19 січня стрибатимуть в ополонку.

Ознайомитись з календарем церковних свят на січень 2022 року можна у матеріалі Фактів ICTV.