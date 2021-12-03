Полнолуние в январе 2022 украинцы будут наблюдать в середине месяца — 18 числа в 02:51. Небесное светило будет находиться в знаке Лев. Эта дата приходится на вторник — 16-й лунный день.

По заявлениям астрологов, Луна во Льве будет очень благоприятной для всех начинаний — можно проводить корпоративы, спортивные мероприятия, а также тесно сотрудничать с другими людьми — рабочие отношения буду только укрепляться за этот период.

Однако лучше быть осторожным — может появиться непреодолимое желание к авантюрам и необдуманной рискованности. Лучше не засматривать на азартные игры — удача может не оказаться на вашей стороне.

Финансовые операции тоже лучше отложить. Важные сделки с недвижимостью или активами лучше перенести на другой день — большой риск закончить 18 января с потерями.

Фаза полной Луны негативно повлияет на людей — хронические заболевания могут о себе напомнить в самый неподходящий момент.

У многих может появиться склонность к негативным мыслям и желание употребить огромное количество алкоголя — лучше держать себя в руках и не поддаваться влиянию Луны.

Однако в январе 2022 года есть также и благоприятные лунные дни — 1, 5, 12, 13 19, 26, 27 и 29 числа.

Уже в начале следующего года украинцев ожидает огромное количество праздников. В начале месяца украинцы будут отмечать Рождество, а уже 19 января будут прыгать в прорубь.

Ознакомиться с календарем церковных праздников на январь 2022 можно в материале Фактов ICTV.