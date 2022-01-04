Повний місяць у лютому 2022 року українці спостерігатимуть у середині місяця — 16 числа о 16:55. Небесне світило буде у знаку Лев. Ця дата припадає на середу – 16-й місячний день.

Астрологи стверджують, що Місяць під знаком зодіаку Лев буде сприятливим для починань — це стосується як ділових процесів, так і заходів, у яких бере участь величезна кількість людей. Супутник Землі дозволить пройти події у позитивному ключі.

Але варто бути обережним — Лев всіляко підштовхуватиме до різних авантюр, які можуть закінчитися плачевно. Це стосується казино та інших азартних ігор. Краще відмовитися від бажання різко розбагатіти – можна залишитися з порожніми кишенями.

Великі фінансові рішення також краще перенести — велика ймовірність втратити гроші 16 лютого. Повний Місяць не гарантує успіху в цій справі, а вплив Лева може бути згубним.

Астрологи вважають, що 16 лютого – досить збалансований день. Багато хто може відчути надлишок сил і енергію краще перенаправити у творче русло, або навіть зайнятися спортом.

У багатьох може виникнути схильність до негативних думок, а хронічні захворювання знову про себе нагадають.

2022 вже настав — саме час розпланувати наступні місяці, які пролетять непомітно в рутині. Варто запланувати відпустку, щоби взяти квитки за вигідною ціною, а також виділити час на сім’ю. Про те, скільки відпочиватимуть українці у 2022 році — читайте у матеріалі Фактів ICTV.