Полнолуние в феврале 2022 украинцы будут наблюдать в середине месяца — 16 числа в 16:55. Небесное светило будет находиться в знаке Лев. Эта дата приходится на среду — 16-й лунный день.

Астрологи утверждают, что Луна под знаком зодиака Лев будет благоприятной для начинаний — это касается как деловых процессов, так и мероприятий, в которых участвует огромное количество людей. Спутник Земли позволит пройти событию в позитивном ключе.

Но стоит быть осторожным — Лев будет всячески подталкивать к различным авантюрам, которые могут закончиться плачевно. Это касается казино, а также других азартных игр. Лучше отказаться от желания резко разбогатеть — можно остаться с пустыми карманами.

Крупные финансовые решения также лучше перенести — большая вероятность лишиться денег 16 февраля. Полная Луна не гарантирует успех в этом деле, а влияние Льва может быть пагубным.

Астрологи считают, что 16 февраля — довольно сбалансированный день. Многие могут ощутить переизбыток сил, и энергию лучше перенаправить в творческое русло, или даже заняться спортом.

У многих может появиться склонность к негативным мыслям, а хронические заболевания снова о себе напомнят.

2022 год уже наступил — самое время распланировать следующие месяцы, которые пролетят незаметно в рутине. Стоит запланировать отпуск, чтобы взять билеты по выгодной цене, а также выделить время на семью. О том, сколько будут отдыхать украинцы в 2022 году — читайте в материале Фактов ICTV.