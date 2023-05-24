Украина вернет все свои оккупированные территории и даже больше. Мольфар Макс Гордеев рассказал Утру в большом городе, что будет с границами страны в обозримом будущем.

— Украина не только вернет свои территории, но и выйдет за границы. Это говорит о том, что трагедия, происходящая в нашей стране, — это своеобразное перерождение, — заявил Гордеев.

Мольфар добавил, что называет происходящее в Украине не войной, а перерождением, благодаря чему страна заметно изменится.

— Как феникс, Украина из пепла превратиться в что-то очень большое и сильное. Могу на все 100% заверить, что мы вернем свои земли. Что касается потерь, то нам нужно принести эту жертву, чтобы наши дети жили в счастливой стране, — уверяет Максим.

Ранее мольфар рассказал, когда ВСУ освободят Мариуполь. По мнению Гордеева, бои за город будут уже в конце этого лета — карты показали ему жатву и заход солнца. Пока мольфар не может сказать, когда Мариуполь будет полностью освобожден и будет контролироваться Украиной.