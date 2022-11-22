Важлива дата для президента РФ Володимира Путіна очікується в середині лютого 2023 року, впевнена астролог Олена Кравченко. Вона розповіла, що боротьба за владу кривавого диктатора сягає свого піку.

– Дуже важливою датою для Путіна буде 11 лютого. Це дуже небезпечний період… Може бути повалення режиму, у що я слабо вірю, або буде ще більше закручування гайок для росіян, на кшталт запровадження смертної кари, – каже астролог.

Зазначає, з одного боку, лідер країни-агресора живе за своєю натальною картою – у нього там прописана агресивна жага влади. Наразі у нього транзитно йде іспит на порядність у житті.

– Йому потрібно ухвалювати важкі рішення, спираючись на свої страхи, там є буквальна вказівка ​​на дитячі травми. Він схильний ізолюватись через це, – зазначає Кравченко.

Додає, 31 грудня на його владу зазіхнуть, це видно чітко за датою. Наприкінці січня Путіна почне накривати дуже сильна безпорадність.

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Як для України пройдуть новорічні свята і які місяці стануть для нас успішними – читайте у повному інтерв’ю Олени Кравченко на Фактах ICTV.