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Астрологія

Свержение режима или смертная казнь: астролог назвала опасную дату для Путина

22 ноября 2022, 14:07
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Опасная дата для Путина

Важная дата для президента РФ Владимира Путина ожидается в середине февраля 2023, уверена астролог Елена Кравченко. Она рассказала, что борьба за власть кровавого диктатора достигает своего пика.

— Очень важной датой для Путина будет 11 февраля. Это очень опасный период… Может быть либо свержение режима, во что я слабо верю, либо будет еще большее закручивание гаек для россиян, по типу введения смертной казни, — говорит астролог.

Отмечает, с одной стороны лидер страны-агрессора живет по своей натальной карте – у него там прописана агрессивная жажда власти. Сейчас у него транзитно идет экзамен на порядочность в жизни.

— Ему нужно принимать тяжелые решения, опираясь на свои страхи, там есть буквальное указание на детские травмы. Он склонен изолироваться из-за этого, — отмечает Кравченко.

Добавляет, 31 декабря на его власть посягнут, это видно четко по дате. В конце января Путина начнет накрывать очень сильная беспомощность.

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Как для Украины пройдут новогодние праздники и какие месяцы станут для нас успешными  — читайте в полном интервью Елены Кравченко на Фактах ICTV.

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Теги
Астрологія Війна в Україні Владимир Путин
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