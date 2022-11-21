Якою буде зима для українців у контексті війни і чи варто нам очікувати блекаута, в ексклюзивному інтерв’ю розповіла астрологиня Олена Кравченко.

Каже, зима в цілому буде без карколомних негативних подій. Найбільш напруженим буде кінець листопада, і до середи грудня. Важливий період для населення також з 2 по 25 грудня.

– Всесвіт нас перевірятиме, наскільки ми навчилися боротися зі своїми страхами і жертвувати якимись благами заради майбутнього. Є точна дата: якщо в ніч із 14 на 15 грудня у нас не буде повного блекаута країни, то далі все вже буде добре. Грудень буде для народу найважливішим місяцем, – зазначила астрологиня.

Додає, через призму військових дій ситуація позитивна. У нас наразі Марс, який відповідає за військові дії і силу, ці дні дуже напружені. Однак для нас це позитивно, оскільки Марс працює на нас.

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При цьому планета Уран дає нам безпеку, а не ядерний удар, як багато хто боявся.

– Утім, я бачу, що нам найближчим часом доведеться ухвалювати безліч складних рішень. Наприкінці лютого 2023 року буде певне розчарування серед населення, бо буде не таким блискавичним просування військових дій, як нам би хотілося. Прорив дійсно буде тільки влітку 2023-го, – наголосила Олена.

Запевняє, навесні блекаутів вже не буде, важкою стане тільки зима.