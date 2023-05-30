Тарологиня Людмила Хомутовська сказала, як довго ще триватимуть обстріли Києва. Вона впевнена, активна фаза добігає кінця.

Каже, умовно завтра це не закінчиться, але послабиться. Це не тому що ворог змінить плани чи прозріє, а отримає відповідь.

– Якимось чином полетить по них і тоді вони прозріють. Чекаємо. Зараз максимально складний і болючий час. На жаль, жертви будуть. Обстріли також ще будуть, але вже добігають кінця, – сказала Хомутовська.

Додає, наразі найскладніший час перед світанком, який варто дочекатися.

Зазначимо, що тільки за травень РФ обстріляла Київ 18 разів.

Раніше ми писали про те, що мольфар побачив переродження України. За його словами, ми повернемо не тільки окуповані території, а навіть більше.