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Вони у важкому стані: мольфар розкрив план Кремля про теракти в РФ

28 Травня 2023, 08:05
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Вони у важкому стані: мольфар розкрив план Кремля про теракти в РФ

Російська влада може влаштувати масштабні теракти в невеликих містах РФ у 2023 році. Про це мольфар Макс Гордєєв розповів в ефірі Ранку у великому місті.

Відповідаючи на запитання про теракти в Росії, у Гордєєва на таро випала карта вибору. За його словами, це свідчить про сумніви.

– Вони думають, як це правильно зробити для себе. Теракти можуть відбуватися в невеликих містах. Від них можна очікувати чого завгодно, але енергетично вони в надто важкому стані, їм просто не до цього. Вони розглядають це як план, але зараз я не бачу його реалізації, – переконаний Гордєєв.

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Джерело
Ранок у великому місті
Теги
Володимир Путін Росія
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