Російська влада може влаштувати масштабні теракти в невеликих містах РФ у 2023 році. Про це мольфар Макс Гордєєв розповів в ефірі Ранку у великому місті.

Відповідаючи на запитання про теракти в Росії, у Гордєєва на таро випала карта вибору. За його словами, це свідчить про сумніви.