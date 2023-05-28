Російська влада може влаштувати масштабні теракти в невеликих містах РФ у 2023 році. Про це мольфар Макс Гордєєв розповів в ефірі Ранку у великому місті.
Відповідаючи на запитання про теракти в Росії, у Гордєєва на таро випала карта вибору. За його словами, це свідчить про сумніви.
– Вони думають, як це правильно зробити для себе. Теракти можуть відбуватися в невеликих містах. Від них можна очікувати чого завгодно, але енергетично вони в надто важкому стані, їм просто не до цього. Вони розглядають це як план, але зараз я не бачу його реалізації, – переконаний Гордєєв.