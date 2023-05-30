Таролог Людмила Хомутовская сказала, как долго еще будут продолжаться обстрелы Киева. Она уверена, активная фаза подходит к концу.

Говорит, условно завтра это не закончится, но ослабится. Это не потому что враг изменит планы или прозреет, а получит ответ.

— Каким-то образом полетит по ним и тогда они прозреют. Ждем. Сейчас максимально сложное и болезненное время. К сожалению, жертвы будут. Обстрелы также еще будут, но уже подходят к концу, — сказала Хомутовская.

Добавляет, сейчас самое сложное время перед рассветом, который стоит дождаться.

Отметим, что только за май РФ обстреляла Киев 18 раз.

Ранее мы писали о том, что мольфар увидел перерождение Украины. По его словам, мы вернем не только оккупированные территории, а даже больше.