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Полетит по ним и прозреют: таролог сказала, когда РФ прекратит обстреливать Киев

30 мая 2023, 16:16
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
обстріли Києва
Источник: Pexels

Таролог Людмила Хомутовская сказала, как долго еще будут продолжаться обстрелы Киева. Она уверена, активная фаза подходит к концу.

Говорит, условно завтра это не закончится, но ослабится. Это не потому что враг изменит планы или прозреет, а получит ответ.

— Каким-то образом полетит по ним и тогда они прозреют. Ждем. Сейчас максимально сложное и болезненное время. К сожалению, жертвы будут. Обстрелы также еще будут, но уже подходят к концу, — сказала Хомутовская.

Добавляет, сейчас самое сложное время перед рассветом, который стоит дождаться.

Отметим, что только за май РФ обстреляла Киев 18 раз.

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