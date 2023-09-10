Гороскоп на 11 вересня 2023 року обіцяє досить хороший за енергетикою день, який може підтримати нові починання та щось важливе.

Те, що відбувається у цей день, отримає сталий розвиток у майбутньому. Намагайтеся, щоб це були не сум і сварки, а радість від виконаних завдань, спілкування з близькими, від самого життя.

За прогнозом університету Нікіфорових, 11 вересня чудовий момент, щоб наситити себе, близьких і дорогих вашому серцю людей турботою та увагою. Можна приготувати щось незвичайне чи ж навпаки, традиційне, можна провести більше часу за щирими теплими розмовами.

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Подбайте про своє тіло, наприклад, зробіть поживну маску для обличчя або волосся, сходіть на масаж, якій розслаблює або обіймайтеся з близькими.

Згідно з гороскопом на 11.09.2023, у цей день:

можна до 17:29 – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож;

сприятливо після 17:29 – розпочинати лікування.

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