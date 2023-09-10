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Подбайте про тіло: гороскоп на 11 вересня 2023 року

10 Вересня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 11 вересня 2023 року обіцяє досить хороший за енергетикою день, який може підтримати нові починання та щось важливе.

Те, що відбувається у цей день, отримає сталий розвиток у майбутньому. Намагайтеся, щоб це були не сум і сварки, а радість від виконаних завдань, спілкування з близькими, від самого життя.

За прогнозом університету Нікіфорових, 11 вересня чудовий момент, щоб наситити себе, близьких і дорогих вашому серцю людей турботою та увагою. Можна приготувати щось незвичайне чи ж навпаки, традиційне, можна провести більше часу за щирими теплими розмовами.

Зараз дивляться

Подбайте про своє тіло, наприклад, зробіть поживну маску для обличчя або волосся, сходіть на масаж, якій розслаблює або обіймайтеся з близькими.

Згідно з гороскопом на 11.09.2023, у цей день:

  • можна до 17:29 – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож;
  • сприятливо після 17:29 – розпочинати лікування.

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