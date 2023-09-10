Гороскоп на 11 сентября 2023 года обещает достаточно хороший по энергетике день, который может поддержать новые начинания и что-то важное.

То, что происходит в этот день, получит устойчивое развитие в будущем. Старайтесь, чтобы это были не грусть и ссоры, а радость от выполненных задач, общения с близкими, от самой жизни.

По прогнозу университета Никифоровых, 11 сентября отличный момент, чтобы насытить себя, близких и дорогих вашему сердцу людей заботой и вниманием. Можно приготовить что-то необычное или же наоборот, традиционное, можно провести больше времени за искренними теплыми разговорами.

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Позаботьтесь о своем теле, например, сделайте питательную маску для лица или волос, сходите на расслабляющий массаж или обнимайтесь с близкими.

Согласно гороскопу на 11.09.2023, в этот день:

можно до 17:29 — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие;

благоприятно после 17:29 — начинать лечение.

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