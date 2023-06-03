Гороскоп на 4 червня 2023 року обіцяє досить різку енергетику дня, що може проявлятися у спілкуванні та загалом у настрої.

Це не найкращий момент давати поради та прислухатися до порад інших, можуть бути прояви маніпуляцій. Якщо потрібно ухвалити якесь рішення, то краще надати перевагу внутрішньому голосу.

За прогнозом університету Нікіфорових, 4 червня навчання та інтелектуальна діяльність можуть даватися важко, стати причиною ментального виснаження. Але якщо не перескакувати з одного предмета на інший, сконцентруватися, то можна пірнути на глибину та багато в чому розібратися.

Можуть бути прояви ревнощів. Добре подумайте, чи справді вони обґрунтовані, чи все ж таки є просто непорозуміння, і потрібно все обговорити.

Згідно з гороскопом на 04.06.2023, у цей день несприятливо:

обрізати нігті та стригти волосся;

одягати новий одяг;

розпочинати подорож.

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