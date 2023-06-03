Гороскоп на 4 июня 2023 года обещает достаточно резкую энергетику дня, что может проявляться в общении и в целом в настроении.

Это не лучший момент давать советы и прислушиваться к советам других, могут быть проявления манипуляций. Если нужно принять какое-то решение, то лучше отдать предпочтение внутреннему голосу.

По прогнозу университета Никифоровых, 4 июня учеба и интеллектуальная деятельность могут даваться с трудом, стать причиной ментального истощения. Но если не перескакивать с одного предмета на другой, сконцентрироваться, то можно нырнуть на глубину и во многом разобраться.

Могут быть проявления ревности. Хорошо подумайте, действительно ли они обоснованы, или все же есть просто недоразумение, и нужно все обсудить.

Согласно гороскопу на 04.06.2023, в этот день неблагоприятно:

обрезать ногти и стричь волосы;

надевать новую одежду;

начинать путешествие.

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