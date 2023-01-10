У лютому 2023 року зростаючий Місяць очікується двічі – на початку місяця і наприкінці. Небесна активність припадає з 1 до 4 числа, і з 21 до 28.

5 лютого ми спостерігатимемо повний Місяць, а 20 – новий.

Варто враховувати те, що зростаючий Місяць впливає на всі живі організми планети Земля. Це гарний період для починань та завершення старих справ.

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Корисні під час зростаючого Місяця й фізичні навантаження. Також добре пройдуть переїзди, подорожі, зміни виду діяльності.

Сприятливі дні під час зростаючого Місяця в лютому 2023 – 1, 21, 25, 26, 27 числа.

Нейтральні дні під час зростаючого Місяця в лютому 2023 – 2, 3, 4, 22, 23, 24, 28.

Також рекомендуємо вам детальніше ознайомитися з тим, коли буде повний Місяць у лютому 2023 і під яким знаком у цей час перебуватиме природний супутник Землі.