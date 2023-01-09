Повний Місяць у лютому 2023 очікується на самому початку місяця – 5 числа. Його схід заплановано на 16.20, а захід сонця – на 08.56.

Супутник Землі у цей період перебуватиме під знаком Лева, що говорить про чудову можливість організацій різноманітних зустрічей та заходів.

Не секрет, що Місяць має сильний вплив на все живе на Землі. Це стосується і людей, які можуть мати справу як з позитивними, так і з негативними змінами. Йдеться про фізичний та психологічний стан.

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Для тих, у кого є хронічні хвороби, рекомендується стежити за своїм здоров’ям і мати ліки.

Так, повний Місяць у знаку Лева говорить про можливе згуртування робочого колективу – це стане можливим завдяки спільним заходам. Однак потрібно дуже остерігатися азарту, який може прокинутися у кожному з нас. Варто уникати різні авантюри, які стосуються грошей та удачі – ні до чого хорошого це не призведе.

Усі справи, які стосуються фінансів, краще відкласти на другий день. Не можна оформлювати угоди з нерухомістю, акціями та підписувати серйозні договори.

У багатьох сьогодні може зрости схильність лестощів, так що краще відсівати приємні слова – вони сказані не просто так.