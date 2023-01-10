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Астрологія

Ожидается дважды: даты растущей Луны в феврале 2023

10 января 2023, 15:56
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
зростаючий місяць
Источник: Pexels

В феврале 2023 растущая Луна ожидается дважды — в начале месяца и в конце. Небесная активность приходится с 1 по 4 число, и с 21 по 28.

5 февраля мы будем наблюдать полную Луну, а 20 — новую.

Стоит учитывать то, что растущая Луна влияет на все живые организмы планеты Земля. Это хороший период для начинаний и завершения старых дел.

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Полезны во время растущей Луны и физические нагрузки. Также хорошо пройдут переезды, поездки, перемены вида деятельности.

Благоприятные дни во время растущей Луны в феврале 2023 — 1, 21, 25, 26, 27.

Нейтральные дни во время растущей Луны в феврале 2023 — 2, 3, 4, 22, 23, 24, 28.

Также рекомендуем вам более детально ознакомиться с тем, когда будет полнолуние в феврале 2023 и под каким знаком в это время будет находиться естественный спутник Земли.

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