Бахмут став не просто каменем спотикання для військ РФ, а справжньою кісткою в горлі для самого Володимира Путіна. Ресурси та сили, що вже були та ще будуть витрачені на цю позицію, невиправдано високі та нераціональні, вважає екстрасенс і таролог Віктор Литовський.

Коли ЗСУ виб’ють із Бахмута росіян, чому Путін так учепився за нього та чого чекати найближчими днями – далі детальніше розповість таролог.

Комбінацію карт Ілюзія, перевернута Перемога та Дурень можна трактувати виключно в тому контексті, що захоплення та утримання Бахмута пропагандисти Кремля можуть продати росіянам як “перемогу”. Це буде певним інформаційним приводом, яким Путін зміг би хизуватися.

Зараз дивляться

– Карта Диявола та перевернута карта Миру свідчать про те, що Бахмут став непід’ємним тягарем, непосильною ношею, яку дуже важко нести і шкода кинути. Якщо дивитися за розкладом, то цей населений пункт має не стратегічне значення, а радше політичне та репутаційне. Захоплення та утримання Бахмута необхідне Путіну для того, щоб показати, що ті життя, які були втрачені під час битв, не є марними, – каже Литовський.

Додає, березень є переломним у цьому питанні, і саме від цього місяця залежатиме подальший перебіг подій. З огляду на ситуацію тут і зараз, російській армії в цьому питанні випадає перевернута карта Перспектива і перевернута карта Необмеженого вибору.

– Це говорить нам про те, що шляхів впливу на ситуацію у Росії не так вже й багато, а ті варіанти, які є, передбачають негативний результат. Карта Дарування та перевернута карта Сили свідчать про те, що з боку Росії спостерігатиметься значний брак озброєння, а також колосальна втрата живої сили, – підсумував таролог.

Раніше Віктор Литовський розповів, якими будуть ракетні обстріли України навесні. За словами таролога, у росіян закінчуються ресурси, але все одно залишається велика ймовірність повторення масованих ударів.