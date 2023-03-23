Бахмут стал не просто камнем преткновения для войск РФ, а настоящей костью в горле для самого Владимира Путина. Ресурсы и силы, которые уже были и еще будут потрачены на эту позицию, неоправданно высоки и нерациональны, считает экстрасенс и таролог Виктор Литовский.

Когда ВСУ выбьют из Бахмута россиян, почему Путин так уцепился за него и чего ждать в ближайшие дни — далее подробнее расскажет таролог.

Комбинацию карт Иллюзия, перевернутая Победа и Дурак можно трактовать исключительно в том контексте, что захват и удержание Бахмута пропагандисты Кремля могут продать россиянам как “победу”. Это будет определенным информационным поводом, которым Путин смог бы хвастаться.

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— Карта Дьявола и перевернутая карта Мира говорят о том, что Бахмут стал неподъемным бременем, непосильной ношей, которую очень трудно нести и жалко бросить. Если смотреть по раскладу, то этот населенный пункт имеет не стратегическое значение, а скорее политическое и репутационное. Захват и удержание Бахмута необходимы Путину для того, чтобы показать, что потерянные во время битв жизни не были напрасными, — говорит Литовский.

Добавляет, март является переломным в этом вопросе, и именно от этого месяца будет зависеть дальнейший ход событий. Исходя из ситуации на здесь и сейчас, российской армии в этом вопросе выпадает перевернутая карта Перспектива и перевернутая карта Неограниченного выбора.

— Это говорит нам о том, что путей влияния на ситуацию не так уж у России и много, а те варианты которые есть, характерны негативным результатом. Карта Дарования и перевернутая карта Силы указывают на то, что со стороны России будет наблюдаться значительная нехватка вооружения, а также колоссальная потеря живой силы, — подытожил таролог.

Ранее Виктор Литовский рассказал, какими будут ракетные обстрелы Украины весной. По словам таролога, у россиян заканчиваются ресурсы, но все равно остается большая вероятность повторения массированных ударов.