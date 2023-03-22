Таролог і екстрасенс Віктор Литовський розповів, чи триватимуть ракетні атаки, і що буде головною ціллю в найближчому майбутньому.

Розклад карт Туз пентаклів, Дурень і Дарування показав, що атаки ворога не виправдовують ресурси, витрачені на обстріли.

– У них ресурси закінчуються, їх катастрофічно не вистачає, тож іде вже та зброя, яка не призначена для цих цілей, її дістають із найдальшої комори, – заявив таролог.

Утім, Віктор упевнений – Росія й надалі фанатично намагатиметься атакувати територію України.

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– Повторення масованих ударів можливе, причому велика ймовірність того, що вони можуть відбутися в часовий період: кінець березня, початок квітня і ближче до початку травня. Проте негативні наслідки цих ударів будуть максимально нівельовані силами ППО України та українських військових, – заспокоює Литовський.

Що стосується головних “цілей ворога”, то агресор і надалі використовуватиме брудні прийоми війни. Під обстрілами можуть опинитися не тільки об’єкти критичної інфраструктури, а й дороги, мости, шляхопроводи, водночас велика ймовірність влучання в житлові будинки.

– Удари можуть припадати або з моря, або спрямовані на об’єкти, пов’язані з водою. Це й дамби, і водосховища тощо, – запевняє таролог.

Утім, інтенсивність атак після березня нагадуватимуть потуги. До того ж, фанатичне використання снарядів може призвести до повного виснаження запасів, зокрема й для оборони.

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