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Не замовчуйте почуття: гороскоп на 26 травня 2023 року

25 Травня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 26 травня 2023 року радить промовляти та озвучувати свої почуття, особливо якщо щось іде не так.

Екологічно висловлюйте емоції, не закопуйте їх у собі. Хоча енергія дня спонукатиме до саме таких не дуже мудрих реакцій.

За прогнозом університету Нікіфорових, після 18:18 настає сприятливий час для практик вшанування предків.

Наш Рід – це наше коріння, наша сила. Згадуючи тих, хто жив до нас, ми отримуємо цю силу. Засвітіть свічку за предків, можете попросити у них благословення на важливе для вас.

Гарний момент для того, щоб зустрітися з друзями та коханими, поспілкуватися, пограти в настільні ігри, приємно провести час.

Згідно з гороскопом на 26.05.2023, цього дня:

  • сприятливо до 18:18 – розпочинати лікування;
  • несприятливо весь день – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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