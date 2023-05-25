Гороскоп на 26 травня 2023 року радить промовляти та озвучувати свої почуття, особливо якщо щось іде не так.

Екологічно висловлюйте емоції, не закопуйте їх у собі. Хоча енергія дня спонукатиме до саме таких не дуже мудрих реакцій.

За прогнозом університету Нікіфорових, після 18:18 настає сприятливий час для практик вшанування предків.

Наш Рід – це наше коріння, наша сила. Згадуючи тих, хто жив до нас, ми отримуємо цю силу. Засвітіть свічку за предків, можете попросити у них благословення на важливе для вас.

Гарний момент для того, щоб зустрітися з друзями та коханими, поспілкуватися, пограти в настільні ігри, приємно провести час.

Згідно з гороскопом на 26.05.2023, цього дня:

сприятливо до 18:18 – розпочинати лікування;

несприятливо весь день – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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