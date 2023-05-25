Гороскоп на 26 мая 2023 года советует проговаривать и озвучивать свои чувства, особенно если что-то идет не так.

Экологично выражайте эмоции, не закапывайте их в себе. Хотя энергия дня будет побуждать к именно таким не очень мудрым реакциям.

По прогнозу университета Никифоровых, после 18:18 наступает благоприятное время для практик почитания предков.

Наш Род — это наши корни, наша сила. Вспоминая тех, кто жил до нас, мы получаем эту силу. Зажгите свечу за предков, можете попросить у них благословения на важное для вас.

Хороший момент для того, чтобы встретиться с друзьями и любимыми, пообщаться, поиграть в настольные игры, приятно провести время.

Согласно гороскопу на 26.05.2023, в этот день:

благоприятно до 18:18 — начинать лечение;

неблагоприятно весь день — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

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