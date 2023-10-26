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Не ухвалюйте важливі рішення: гороскоп на 27 жовтня 2023 року

26 Жовтня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 27 жовтня 2023 року обіцяє досить спокійну енергетику дня, яка налаштовує на приємний робочий день, продуктивне спілкування і взаємовигідну співпрацю.

Але якщо ваші справи пов’язані з державними органами чи взаємодією з керівництвом, будьте обережнішими.

За прогнозами університету Нікіфорових, 27 жовтня не варто починати нове та ухвалювати важливі рішення – займайтеся повсякденним.

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Згідно з гороскопом на 27.10.2023, у цей день:

  • сприятливо – благодійність.
  • несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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