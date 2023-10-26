Гороскоп на 27 жовтня 2023 року обіцяє досить спокійну енергетику дня, яка налаштовує на приємний робочий день, продуктивне спілкування і взаємовигідну співпрацю.
Але якщо ваші справи пов’язані з державними органами чи взаємодією з керівництвом, будьте обережнішими.
За прогнозами університету Нікіфорових, 27 жовтня не варто починати нове та ухвалювати важливі рішення – займайтеся повсякденним.
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Згідно з гороскопом на 27.10.2023, у цей день:
- сприятливо – благодійність.
- несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.
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