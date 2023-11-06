Гороскоп на 7 листопада 2023 року попереджає про велику кількість конфліктів, агресії, а також травм і нещасних випадків.

Намагайтеся висловлювати свої емоції екологічно, не тамуючи їх у собі. Не розпорошуйте сили, намагаючись встигнути все.

За прогнозом університету Нікіфорових, до 12:52 досі триває сприятливий час для родових практик. 7 листопада можна просити благословення у предків уже на процвітання, успішність у задуманому та бажаному.

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Знайдіть можливість для відпочинку та байдикування хоча б увечері. Якщо совість не дозволяє відкласти осторонь важливі справи, то нехай вона сприймає це як підзарядку вашої особистої енергетичної батареї.

Згідно з гороскопом на 07.11.2023, у цей день несприятливо:

обрізати нігті та стригти волосся;

одягати новий одяг.

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