Гороскоп на 7 листопада 2023 року попереджає про велику кількість конфліктів, агресії, а також травм і нещасних випадків.
Намагайтеся висловлювати свої емоції екологічно, не тамуючи їх у собі. Не розпорошуйте сили, намагаючись встигнути все.
За прогнозом університету Нікіфорових, до 12:52 досі триває сприятливий час для родових практик. 7 листопада можна просити благословення у предків уже на процвітання, успішність у задуманому та бажаному.
Знайдіть можливість для відпочинку та байдикування хоча б увечері. Якщо совість не дозволяє відкласти осторонь важливі справи, то нехай вона сприймає це як підзарядку вашої особистої енергетичної батареї.
Згідно з гороскопом на 07.11.2023, у цей день несприятливо:
- обрізати нігті та стригти волосся;
- одягати новий одяг.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку на листопад 2023 року
Фінансовий гороскоп на 2023 рік