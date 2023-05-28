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Не поспішайте включатися в роботу: гороскоп на 29 травня 2023 року

28 Травня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 29 травня 2023 року радить плавно включатися у робочий тиждень і не займатися важливим чи новим до 09:19.

Далі енергетика дня стає більш ніж сприятливою, її варто використовувати для серйозних справ і нових стартів.

За прогнозом університету Нікіфорових, існує велика ймовірність того, що розпочате 29 травня отримає стабільне зростання і розвиток.

Подумайте, чого ви хочете досягти, які життєві задачі вимагають прогресу.

Гарний момент, щоб працювати над розвитком лідерських якостей, підвищенням своєї впевненості та самоцінності.

Згідно з гороскопом на 29.05.2023, у цей день:

  • сприятливо до 09:19 – віддавати борг, розпочинати лікування;
  • сприятливо після 09:19 – одягати новий одяг;
  • несприятливо весь день – давати гроші в борг.

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