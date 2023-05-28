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Не спешите включаться в работу: гороскоп на 29 мая 2023 года

28 мая 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 29 мая 2023 года советует плавно включаться в рабочую неделю и не заниматься важным или новым до 09:19.

Далее энергетика дня становится более чем благоприятной, ее стоит использовать для серьезных дел и новых стартов.

По прогнозу университета Никифоровых, существует большая вероятность того, что начатое 29 мая получит стабильный рост и развитие.

Подумайте, чего вы хотите достичь, какие жизненные задачи требуют прогресса.

Хороший момент, чтобы работать над развитием лидерских качеств, повышением своей уверенности и самоценности.

Согласно гороскопу на 29.05.2023, в этот день:

  • благоприятно до 09:19 — отдавать долг, начинать лечение;
  • благоприятно после 09:19 — надевать новую одежду;
  • неблагоприятно весь день — давать деньги в долг.

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