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Не піддавайтеся лінощам: гороскоп на 6 червня 2023 року

5 Червня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 6 червня 2023 року попереджає про суттєві перепади рівня енергії. Варто заздалегідь спланувати завдання на сьогодні, щоб уникнути лінощів і не встрявати у протистояння та суперечки.

За прогнозом університету Нікіфорових, є гарна можливість зробити багато, щонайменше закінчити невеликі справи або навіть досягти серйозного прогресу на шляху до ваших цілей. Особливо якщо добре попрацюєте зранку до 11:50.

Якщо цю енергію не витрачати, вона накопичуватиметься всередині у вигляді роздратування, агресії, невдоволення, а потім може несподівано вирватися назовні.

Згідно з гороскопом на 06.06.2023, цього дня:

  • сприятливо після 22:19 – віддавати борги, розпочинати лікування;
  • несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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