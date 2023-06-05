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Не поддавайтесь лени: гороскоп на 6 июня 2023 года

5 июня 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 6 июня 2023 года предупреждает о существенных перепадах уровня энергии. Стоит заранее спланировать задачи на сегодня, чтобы избежать лени и не встревать в противостояния и споры.

По прогнозу университета Никифоровых, есть хорошая возможность сделать много, по меньшей мере закончить небольшие дела или даже достичь серьезного прогресса на пути к вашим целям. Особенно если хорошо поработаете с утра до 11:50.

Если эту энергию не тратить, она будет накапливаться внутри в виде раздражения, агрессии, недовольства, а потом может неожиданно вырваться наружу.

Согласно гороскопу на 06.06.2023, в этот день:

  • благоприятно после 22:19 — отдавать долги, начинать лечение;
  • неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

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