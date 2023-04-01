Ексклюзивний гороскоп на повний Місяць 6 квітня 2023 року для Фактів ICTV склав учасник Битви екстрасенсів 21-го сезону в Україні, екстрасенс, таролог і некромант Віктор Литовський.
– Повний Місяць у квітні 2023 року буде дуже цікавим періодом, який відрізнятиметься насиченістю подій та активністю. Цей період можна використовувати для покращення свого життя і досягнення цілей. Він може бути сприятливим для початку нових починань та оновлення старих, а також зміцнення стосунків із близькими, рідними та друзями, – каже екстрасенс.
- Овен
Овни в цей період почуватимуться на вищому рівні енергії та мотивації, що допоможе розв’язувати проблеми та досягати поставлених цілей. Однак, можливо, доведеться бути більш терплячим і дипломатичним у спілкуванні з оточенням.
- Телець
Повня 6 квітня 2023 для деяких Тельців буде періодом для початку нових стосунків у особистому житті. Якщо у вас є проблеми у відносинах, то це може бути час для вирішення конфліктів і спілкування. Для Тельців, які перебувають у парі, період буде чудовою можливістю для оновлення своїх стосунків із коханою людиною.
- Близнята
Для Близнят повний Місяць буде дуже сприятливим, особливо у фінансовому плані. Ви можете отримати додатковий дохід або підвищити свій статус у суспільстві. Але будьте обережні у справах із людьми, не намагайтеся довіритися кожному зустрічному, оскільки є велика ймовірність того, що вас можуть використовувати з корисливою метою.
- Рак
У цей період місячного циклу на Раків можуть очікувати певні перешкоди на шляху до досягнення цілей. Але не варто впадати у відчай – завдяки своїй наполегливості та впертості ви зможете подолати будь-які труднощі, які вам підготував повний Місяць. Пам’ятайте, що не варто відразу опускати руки – труднощі лише тимчасові.
- Лев
Деяким Левам у повний Місяць 6 квітня доведеться зіткнутися з труднощами у спілкуванні з оточенням та рідними, вам може знадобитися більше терпіння і розуміння. Інші представники знаку можуть виявити в собі нові інтереси та можливості для творчого вираження. Не упустіть можливість, бо вона може у майбутньому принести вам приємні сюрпризи.
- Діва
Для Дів повний Місяць підготував більше активності та енергії. Але будьте обережні й обачні з людьми, які вас оточують, і з близькими друзями. Також варто уважно стежити за своїми витратами і не ризикувати надмірно вкладати гроші у будь-які проєкти.
- Терези
Повний Місяць для Терезів характеризуватиметься підвищеною активністю й насиченістю довгоочікуваних подій. Також вам може знадобитися час для відпочинку та розслаблення, тому не забувайте про свої потреби, зарядіть себе новими позитивними відчуттями для можливості надалі рухатися до своїх цілей.
- Скорпіон
Повня – це час необмеженого вибору, час переродження, час духовного розвитку та самопізнання. Скорпіони здатні відкрити для себе нові горизонти й досліджувати нові напрямки в особистому розвитку. Також цей період – чудова можливість для планування і створення нової справи чи проєктів.
- Стрілець
Повний місяць 6 квітня може бути дуже важким періодом для Стрільців. Може здатися, що все йде не так, як задумано, а ви стикаєтеся із зайвими перешкодами. Однак не хвилюйтеся надто сильно, оскільки це тимчасове явище, і ви зможете подолати будь-які проблеми. Важливо зберігати спокій і не втрачати віру в себе, вам доведеться трохи попрацювати, щоб досягти бажаного результату, але це буде варте зусиль.
- Козоріг
Повний Місяць може подарувати Козорогам нові можливості – як у ділових відносинах, так і у фінансовому добробуті. Вам може знадобитися більше часу, щоби зміцнити свої фінансові можливості. Також цей період дасть можливість нарешті розібратися у тих питаннях, які тривалий час не давали вам спокою.
- Водолій
Під час повного Місяця Водолії можуть відчувати посилене бажання бути вільними та незалежними. Це може виявитися у бажанні приймати нові виклики та ризиковані рішення. Однак Водолії також можуть відчувати втому й потребу у відпочинку, оскільки ви постійно працюєте над безліччю проєктів одночасно, тож можете відчувати перевантаження. Не забувайте перезаряджати свої батареї та зосередьтеся на собі, на здоровому та емоційному стані.
- Риби
У період повного Місяця Рибам може знадобитися більше часу, щоб зосередитися на своїх цілях, завданнях та спілкуванні з рідними, друзями. Це допоможе вам як налагодити всі робочі моменти, так і зміцнити свої стосунки з близькими людьми. Також у цей період вам необхідно зосередити свою увагу на здоров’ї. Намагайтеся приділити достатньо часу сну, харчуванню та фізичній активності, щоб підтримати своє здоров’я й енергію.