Ексклюзивний гороскоп на повний Місяць 6 квітня 2023 року для Фактів ICTV склав учасник Битви екстрасенсів 21-го сезону в Україні, екстрасенс, таролог і некромант Віктор Литовський.

– Повний Місяць у квітні 2023 року буде дуже цікавим періодом, який відрізнятиметься насиченістю подій та активністю. Цей період можна використовувати для покращення свого життя і досягнення цілей. Він може бути сприятливим для початку нових починань та оновлення старих, а також зміцнення стосунків із близькими, рідними та друзями, – каже екстрасенс.

Овен

Овни в цей період почуватимуться на вищому рівні енергії та мотивації, що допоможе розв’язувати проблеми та досягати поставлених цілей. Однак, можливо, доведеться бути більш терплячим і дипломатичним у спілкуванні з оточенням.

Телець

Повня 6 квітня 2023 для деяких Тельців буде періодом для початку нових стосунків у особистому житті. Якщо у вас є проблеми у відносинах, то це може бути час для вирішення конфліктів і спілкування. Для Тельців, які перебувають у парі, період буде чудовою можливістю для оновлення своїх стосунків із коханою людиною.

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Близнята

Для Близнят повний Місяць буде дуже сприятливим, особливо у фінансовому плані. Ви можете отримати додатковий дохід або підвищити свій статус у суспільстві. Але будьте обережні у справах із людьми, не намагайтеся довіритися кожному зустрічному, оскільки є велика ймовірність того, що вас можуть використовувати з корисливою метою.

Рак

У цей період місячного циклу на Раків можуть очікувати певні перешкоди на шляху до досягнення цілей. Але не варто впадати у відчай – завдяки своїй наполегливості та впертості ви зможете подолати будь-які труднощі, які вам підготував повний Місяць. Пам’ятайте, що не варто відразу опускати руки – труднощі лише тимчасові.

Лев

Деяким Левам у повний Місяць 6 квітня доведеться зіткнутися з труднощами у спілкуванні з оточенням та рідними, вам може знадобитися більше терпіння і розуміння. Інші представники знаку можуть виявити в собі нові інтереси та можливості для творчого вираження. Не упустіть можливість, бо вона може у майбутньому принести вам приємні сюрпризи.

Діва

Для Дів повний Місяць підготував більше активності та енергії. Але будьте обережні й обачні з людьми, які вас оточують, і з близькими друзями. Також варто уважно стежити за своїми витратами і не ризикувати надмірно вкладати гроші у будь-які проєкти.

Терези

Повний Місяць для Терезів характеризуватиметься підвищеною активністю й насиченістю довгоочікуваних подій. Також вам може знадобитися час для відпочинку та розслаблення, тому не забувайте про свої потреби, зарядіть себе новими позитивними відчуттями для можливості надалі рухатися до своїх цілей.

Скорпіон

Повня – це час необмеженого вибору, час переродження, час духовного розвитку та самопізнання. Скорпіони здатні відкрити для себе нові горизонти й досліджувати нові напрямки в особистому розвитку. Також цей період – чудова можливість для планування і створення нової справи чи проєктів.

Стрілець

Повний місяць 6 квітня може бути дуже важким періодом для Стрільців. Може здатися, що все йде не так, як задумано, а ви стикаєтеся із зайвими перешкодами. Однак не хвилюйтеся надто сильно, оскільки це тимчасове явище, і ви зможете подолати будь-які проблеми. Важливо зберігати спокій і не втрачати віру в себе, вам доведеться трохи попрацювати, щоб досягти бажаного результату, але це буде варте зусиль.

Козоріг

Повний Місяць може подарувати Козорогам нові можливості – як у ділових відносинах, так і у фінансовому добробуті. Вам може знадобитися більше часу, щоби зміцнити свої фінансові можливості. Також цей період дасть можливість нарешті розібратися у тих питаннях, які тривалий час не давали вам спокою.

Водолій

Під час повного Місяця Водолії можуть відчувати посилене бажання бути вільними та незалежними. Це може виявитися у бажанні приймати нові виклики та ризиковані рішення. Однак Водолії також можуть відчувати втому й потребу у відпочинку, оскільки ви постійно працюєте над безліччю проєктів одночасно, тож можете відчувати перевантаження. Не забувайте перезаряджати свої батареї та зосередьтеся на собі, на здоровому та емоційному стані.

Риби

У період повного Місяця Рибам може знадобитися більше часу, щоб зосередитися на своїх цілях, завданнях та спілкуванні з рідними, друзями. Це допоможе вам як налагодити всі робочі моменти, так і зміцнити свої стосунки з близькими людьми. Також у цей період вам необхідно зосередити свою увагу на здоров’ї. Намагайтеся приділити достатньо часу сну, харчуванню та фізичній активності, щоб підтримати своє здоров’я й енергію.