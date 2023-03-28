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Астрологія

Повня 2023: дати та що не можна робити у цей період

28 Березня 2023, 16:33
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Повня 2023: дати та що не можна робити у цей період
Джерело: Depositphotos

Фази Місяця відіграють важливу та помітну роль у житті людей. Зокрема повня має значний психологічний вплив на сучасну людину.

Наші предки вірили, що період повного Місяця є найкращим моментом для проведення різних магічних ритуалів та обрядів.

А в сучасному світі багато людей пов’язує з повнею посилення психічних розладів, зростання насильства та злочинності.

Зараз дивляться

Що не можна робити на повний Місяць і які заборони діють у цей період, дізнавалися Факти ICTV.

Що таке повний Місяць?

Повний Місяць, або Повня – це фаза Місяця, коли на небі ми бачимо повний місячний диск. У повню Місяць стоїть обличчям до Сонця, тому ми бачимо його повністю освітленим.

Якщо звернутися до астрологічного словника, то повня – це фаза Місяця, за якої різниця екліптичних довгот Сонця та Місяця дорівнює 180°.

В астрономії цей момент розраховується з дуже високою точністю. А в народі повнею називають зазвичай період кількох діб, протягом яких Місяць візуально майже не відрізняється від повні.

Тривалість повної місячної фази – від повні до повні – становить приблизно 29 днів і 12 годин. Це менше, ніж тривалість календарного місяця, тому місячні фази повільно просуваються вперед відносно нашого календаря.

Коли буде повний Місяць у 2023 році?

Цього року ми зможемо побачити повний Місяць:

  • 7 січня;
  • 5 лютого;
  • 7 березня;
  • 6 квітня;
  • 5 травня;
  • 4 червня;
  • 3 липня;
  • 1 серпня;
  • 31 серпня;
  • 29 вересня;
  • 28 жовтня;
  • 27 листопада;
  • 27 грудня.

Що не можна робити на повний Місяць?

Оскільки повня має сильну енергетику, у цей день діють певні заборони. Наприклад, місячні календарі радять під час повні:

  • не брати гроші в борг та не позичати їх;
  • не робити покупки;
  • не стригти волосся;
  • не зрізати нігті;
  • не пліткувати, не засуджувати та не конфліктувати;
  • не садити нічого в землю;
  • не пересаджувати рослини;
  • не злитися й не ненавидіти;
  • не варто робити великі фінансові угоди;
  • не змінювати місце проживання;
  • не розпочинати нові проєкти.

Повний Місяць – це переломний період кожного місяця, тому він несприятливий для будь-яких нових починань.

Також у день повного Місяця не можна:

  • Спати з відчиненими вікнами – наші предки вірили, що місячне сяйво може забрати жіночу красу.
  • Відвідувати косметологів, спортзал, сідати на дієту чи чинити інші маніпуляції з організмом – наше тіло особливо слабке у період повні, тому не варто навантажувати його додатково.
  • Прибирати вдома – навряд чи у день повні ваше заплановане прибирання буде продуктивним!
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Астрологія Повний місяць
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