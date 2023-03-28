Фази Місяця відіграють важливу та помітну роль у житті людей. Зокрема повня має значний психологічний вплив на сучасну людину.
Наші предки вірили, що період повного Місяця є найкращим моментом для проведення різних магічних ритуалів та обрядів.
А в сучасному світі багато людей пов’язує з повнею посилення психічних розладів, зростання насильства та злочинності.
Що не можна робити на повний Місяць і які заборони діють у цей період, дізнавалися Факти ICTV.
Що таке повний Місяць?
Повний Місяць, або Повня – це фаза Місяця, коли на небі ми бачимо повний місячний диск. У повню Місяць стоїть обличчям до Сонця, тому ми бачимо його повністю освітленим.
Якщо звернутися до астрологічного словника, то повня – це фаза Місяця, за якої різниця екліптичних довгот Сонця та Місяця дорівнює 180°.
В астрономії цей момент розраховується з дуже високою точністю. А в народі повнею називають зазвичай період кількох діб, протягом яких Місяць візуально майже не відрізняється від повні.
Тривалість повної місячної фази – від повні до повні – становить приблизно 29 днів і 12 годин. Це менше, ніж тривалість календарного місяця, тому місячні фази повільно просуваються вперед відносно нашого календаря.
Коли буде повний Місяць у 2023 році?
Цього року ми зможемо побачити повний Місяць:
- 7 січня;
- 5 лютого;
- 7 березня;
- 6 квітня;
- 5 травня;
- 4 червня;
- 3 липня;
- 1 серпня;
- 31 серпня;
- 29 вересня;
- 28 жовтня;
- 27 листопада;
- 27 грудня.
Що не можна робити на повний Місяць?
Оскільки повня має сильну енергетику, у цей день діють певні заборони. Наприклад, місячні календарі радять під час повні:
- не брати гроші в борг та не позичати їх;
- не робити покупки;
- не стригти волосся;
- не зрізати нігті;
- не пліткувати, не засуджувати та не конфліктувати;
- не садити нічого в землю;
- не пересаджувати рослини;
- не злитися й не ненавидіти;
- не варто робити великі фінансові угоди;
- не змінювати місце проживання;
- не розпочинати нові проєкти.
Повний Місяць – це переломний період кожного місяця, тому він несприятливий для будь-яких нових починань.
Також у день повного Місяця не можна:
- Спати з відчиненими вікнами – наші предки вірили, що місячне сяйво може забрати жіночу красу.
- Відвідувати косметологів, спортзал, сідати на дієту чи чинити інші маніпуляції з організмом – наше тіло особливо слабке у період повні, тому не варто навантажувати його додатково.
- Прибирати вдома – навряд чи у день повні ваше заплановане прибирання буде продуктивним!