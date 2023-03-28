Фази Місяця відіграють важливу та помітну роль у житті людей. Зокрема повня має значний психологічний вплив на сучасну людину.

Наші предки вірили, що період повного Місяця є найкращим моментом для проведення різних магічних ритуалів та обрядів.

А в сучасному світі багато людей пов’язує з повнею посилення психічних розладів, зростання насильства та злочинності.

Зараз дивляться

Що не можна робити на повний Місяць і які заборони діють у цей період, дізнавалися Факти ICTV.

Що таке повний Місяць?

Повний Місяць, або Повня – це фаза Місяця, коли на небі ми бачимо повний місячний диск. У повню Місяць стоїть обличчям до Сонця, тому ми бачимо його повністю освітленим.

Якщо звернутися до астрологічного словника, то повня – це фаза Місяця, за якої різниця екліптичних довгот Сонця та Місяця дорівнює 180°.

В астрономії цей момент розраховується з дуже високою точністю. А в народі повнею називають зазвичай період кількох діб, протягом яких Місяць візуально майже не відрізняється від повні.

Тривалість повної місячної фази – від повні до повні – становить приблизно 29 днів і 12 годин. Це менше, ніж тривалість календарного місяця, тому місячні фази повільно просуваються вперед відносно нашого календаря.

Коли буде повний Місяць у 2023 році?

Цього року ми зможемо побачити повний Місяць:

7 січня;

5 лютого;

7 березня;

6 квітня;

5 травня;

4 червня;

3 липня;

1 серпня;

31 серпня;

29 вересня;

28 жовтня;

27 листопада;

27 грудня.

Що не можна робити на повний Місяць?

Оскільки повня має сильну енергетику, у цей день діють певні заборони. Наприклад, місячні календарі радять під час повні:

не брати гроші в борг та не позичати їх;

не робити покупки;

не стригти волосся;

не зрізати нігті;

не пліткувати, не засуджувати та не конфліктувати;

не садити нічого в землю;

не пересаджувати рослини;

не злитися й не ненавидіти;

не варто робити великі фінансові угоди;

не змінювати місце проживання;

не розпочинати нові проєкти.

Повний Місяць – це переломний період кожного місяця, тому він несприятливий для будь-яких нових починань.

Також у день повного Місяця не можна: