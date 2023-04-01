Эксклюзивный гороскоп на полнолуние 6 апреля 2023 года для Фактов ICTV составил участник Битвы экстрасенсов 21-го сезона в Украине, экстрасенс, таролог и некромант Виктор Литовский.

— Полнолуние в апреле 2023 года будет очень интересным периодом, который будет отличаться насыщенностью событий и активностью. Этот период можно использовать для улучшения своей жизни и достижения целей. Он может быть благоприятным для начала новых начинаний и обновления старых, а также укрепления отношений с близкими, родными и друзьями, — говорит экстрасенс.

Овен

Овны в этот период будут чувствовать себя на высшем уровне энергии и мотивации, что поможет решать проблемы и достигать поставленные цели. Однако может понадобиться быть более терпимым и дипломатичным в общении с окружающими.

Телец

Полнолуние 6 апреля 2023 для некоторых Тельцов будет периодом для начала новых отношений в личной жизни. Если у вас есть проблемы в отношениях, то это может быть время для разрешения конфликтов и общения. Для Тельцов, которые находятся в паре, период будет отличной возможностью для обновления своих отношений с любимым человеком.

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Близнецы

Для Близнецов полнолуние будет очень благоприятным, особенно в финансовом плане. Вы можете получить дополнительный доход или повысить свой статус в обществе. Но будьте осторожны в делах с людьми, не пытайтесь довериться каждому встречному человеку, поскольку есть большая вероятность того, что вас могут использовать в корыстных целях.

Рак

В этот период лунного цикла Раков могут ожидать некоторые препятствия на своем пути к достижению целей. Но не стоит отчаиваться — благодаря своей настойчивости и упрямству вы сможете преодолеть любые трудности, которые вам приготовило полнолуние. Помните, что не стоит сразу опускать руки — трудности лишь временные.

Лев

Некоторым Львам в полнолуние 6 апреля придется столкнуться с трудностями в общении с окружающими и родными, вам может понадобиться больше терпения и понимания. Другие представители знака могут обнаружить в себе новые интересы и возможности для творческого выражения. Не упустите возможность, потому что она может в будущем принести вам приятные сюрпризы.

Дева

Для Дев полнолуние подготовило большую активность и энергию. Но будьте осторожны и осмотрительны, особенно в отношениях с людьми, которые вас окружают и с близкими друзьями. Также стоит внимательно следить за своими расходами и не рисковать чрезмерно вкладывать деньги в любые проекты.

Весы

Полнолуние для Весов будет характеризоваться повышенной активностью и насыщенностью долгожданных событий. Также вам может понадобиться время для отдыха и расслабления, поэтому не забывайте о своих потребностях, зарядите себя новыми положительными ощущениями для возможности в дальнейшем двигаться к своим целям.

Скорпион

Полнолуние — это время неограниченного выбора, время перерождения, время духовного развития и самопознания. Скорпионы способны открыть для себя новые горизонты и исследовать новые направления в личном развитии. Также этот период — прекрасная возможность для планирования и создания нового дела или проектов.

Стрелец

Полнолуние 6 апреля может быть очень трудным периодом для Стрельцов. Может показаться, что все идет не так, как задумано, а вы сталкиваетесь с некими препятствиями. Однако не переживайте слишком сильно, поскольку это временное явление, и вы сможете преодолеть любые проблемы. Важно сохранять спокойствие и не терять веру в себя, вам придется немного поработать, чтобы достичь желаемого результата, но это будет стоить усилий.

Козерог

Полнолуние может подарить Козерогам новые возможности — как в деловых отношениях, так и в финансовом благополучии. Вам может понадобиться больше времени, чтобы укрепить свои финансовые возможности. Также этот период даст возможность наконец-то разобраться в тех вопросах, которые долгое время не давали вам покоя.

Водолей

Во время полнолуния Водолеи могут испытывать усиленное желание быть свободными и независимыми. Это может проявиться в желании принимать новые вызовы и рискованные решения. Однако Водолеи также могут чувствовать усталость и потребность в отдыхе, поскольку вы постоянно работаете над множеством проектов одновременно и можете чувствовать перегрузку. Не забывайте перезаряжать свои батареи и сосредоточьтесь на себе, здоровье и эмоциональном положении.

Рыбы

В период полнолуния Рыбам может понадобиться больше времени, чтобы сосредоточиться на своих целях, задачах и общении с родными, друзьями. Это поможет вам как наладить все рабочие моменты, так и укрепить свои отношения с близкими людьми. Также в этот период представителям знака необходимо сосредоточить свое внимание на здоровье. Старайтесь уделить достаточно времени сну, питанию и физической активности, чтобы поддерживать свое здоровье и энергию.