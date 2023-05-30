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Не гальмуйте на шляху до ідеалу: гороскоп на 31 травня 2023 року

30 Травня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 31 травня 2023 року радить добре подумати над тим, що вам заважає стати ідеальним, які внутрішні обмеження та невдоволення перешкоджають набуттю кращої фізичної форми, досягненню більшого в соціумі, кар’єрі та саморозвитку.

Слушний момент, щоб опрацювати ці негативні установки.

За прогнозом університету Нікіфорових, після 17:42 досить сприятливий час для важливого та серйозного, якщо для реалізації ваших завдань підходить вечірній час.

31 травня – день посту для тих, хто дотримується Екадаші. Добре виключити продукти тваринного походження (крім молочних), а також зернові та бобові. Сприятливими є медитативні практики, спрямовані на заспокоєння нашого розуму.

Згідно з гороскопом на 31.05.2023, цього дня  сприятливо після 11:15:

  • обрізати нігті та стригти волосся;
  • одягати новий одяг;
  • розпочинати подорож.

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