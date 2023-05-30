Гороскоп на 31 травня 2023 року радить добре подумати над тим, що вам заважає стати ідеальним, які внутрішні обмеження та невдоволення перешкоджають набуттю кращої фізичної форми, досягненню більшого в соціумі, кар’єрі та саморозвитку.

Слушний момент, щоб опрацювати ці негативні установки.

За прогнозом університету Нікіфорових, після 17:42 досить сприятливий час для важливого та серйозного, якщо для реалізації ваших завдань підходить вечірній час.

31 травня – день посту для тих, хто дотримується Екадаші. Добре виключити продукти тваринного походження (крім молочних), а також зернові та бобові. Сприятливими є медитативні практики, спрямовані на заспокоєння нашого розуму.

Згідно з гороскопом на 31.05.2023, цього дня сприятливо після 11:15:

обрізати нігті та стригти волосся;

одягати новий одяг;

розпочинати подорож.

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