Гороскоп на 31 мая 2023 года советует хорошо подумать над тем, что вам мешает стать идеальным, какие внутренние ограничения и недовольство препятствуют приобретению лучшей физической формы, достижению большего в социуме, карьере и саморазвитии.

Хороший момент, чтобы проработать эти негативные установки.

По прогнозу университета Никифоровых, после 17:42 достаточно благоприятное время для важного и серьезного, если для реализации ваших задач подходит вечернее время.

31 мая — день поста для тех, кто придерживается Экадаши. Хорошо исключить продукты животного происхождения (кроме молочных), а также зерновые и бобовые. Благоприятны медитативные практики, направленные на успокоение нашего ума.

Согласно гороскопу на 31.05.2023, в этот день благоприятно после 11:15:

обрезать ногти и стричь волосы;

надевать новую одежду;

начинать путешествие.

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