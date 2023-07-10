Гороскоп на 11 липня 2023 року попереджає, що день не сприяє новому та важливому. Варто зосередитися на поточних задачах. Енергії буде багато, правильно застосувавши її для розпочатого раніше, можна досягти хорошого прогресу.

За прогнозом університету Нікіфорових, по 16:33 добре робити практики на закриття минулих стосунків, щоб припинити відтік енергії. Також сприятливі родові практики.

В енергетиці дня досить багато напруги, особливо у другій частині. Витрачайте її на активну трудову діяльність. Бажано додати фізичну активність, спорт, прогулянки, щоб не підживлювати конфлікти.

Добре переглянути свою домашню та автомобільну аптечку, викинути те, що вже не потрібно чи прострочено.

Згідно з гороскопом на 11.07.2023, у цей день:

сприятливо до 15:34 – віддавати борги;

сприятливо до 16:33 – розпочинати лікування;

несприятливо весь день – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, починати подорож, давати гроші в борг.

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