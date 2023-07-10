Гороскоп на 11 июля 2023 года предупреждает, что день не способствует новому и важному. Стоит сосредоточиться на текущих задачах. Энергии будет много, правильно применив ее для начатого ранее, можно достичь хорошего прогресса.

По прогнозу университета Никифоровых, по 16:33 хорошо делать практики на закрытие прошлых отношений, чтобы прекратить отток энергии. Также благоприятны родовые практики.

В энергетике дня достаточно много напряжения, особенно во второй части. Тратьте его на активную трудовую деятельность. Желательно добавить физическую активность, спорт, прогулки, чтобы не подпитывать конфликты.

Хорошо пересмотреть свою домашнюю и автомобильную аптечку, выбросить то, что уже не нужно или просрочено.

Согласно гороскопу на 11.07.2023, в этот день:

благоприятно до 15:34 — отдавать долги;

благоприятно до 16:33 — начинать лечение;

неблагоприятно весь день — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие, давать деньги в долг.

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