Таролог Людмила Хомутовська розповіла, чи варто чекати на наступ Білорусі. Карти розкрили усі плани Лукашенка, якого Путін підбиває напасти на Україну за умов війни.

В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV таролог розповіла, що на точний прогноз потрібен час. Повна версія спілкування з експертом вийде згодом.

– Я роблю прогнози щодо Білорусі раз на місяць. Щоразу карти говорять про те, що треба чекати ще два місяці, і будуть зміни за цей час, – заявила Людмила.

Хомутовська додала, щ цього разу карти показали відсутність наступу Білорусі на Україну.

Зараз дивляться

– Я не бачу, що білоруси вступлять у війну. Все буде так, як зараз – у тому вигляді, в якому вони беруть участь, – вважає таролог.

Це означає, що спроби Путіна змусити Лукашенка на повноцінний наступ Білорусі на Україну не мають успіху. Та й сам диктатор не поспішає відправляти своїх солдатів на вірну смерть на наші землі.

Інші експерти в галузі астрології заявили, що зараз ймовірність наступу Білорусі не дуже велика. За заявою астролога Олени Кравченко, найнапруженішим періодом були з 1 по 9 жовтня. В усьому винен був ретроградний Плутон, рух якого найчастіше активізує світові процеси.