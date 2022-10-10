Таролог Людмила Хомутовская рассказала, стоит ли ждать наступление Беларуси. Карты раскрыли все планы Лукашенко, которого Путин подбивает напасть на Украину в условиях войны.

В эксклюзивном интервью Фактам ICTV таролог рассказала, что на точный прогноз нужно время. Полная версия общения с экспертом выйдет позже.

— Я делаю прогнозы касательно Беларуси раз в месяц. Каждый раз карты говорят о том, что нужно ждать еще два месяца, и будут изменения за это время, — заявила Людмила.

Хомутовская добавила, что в этот раз карты показали отсутствие наступления Беларуси на Украину.

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— Я не вижу, что белорусы вступят в войну. Все будет так, как сейчас — в том виде, в котором они берут участие, — считает таролог.

Это значит, что попытки Путина вынудить Лукашенко на полноценное наступление Беларуси на Украину не увенчаются успехом. Да и сам диктатор не спешит отправлять своих солдат на верную смерть на наши земли.

Другие эксперты в области астрологии заявили, что сейчас вероятность наступления Беларуси не очень большая. По заявлению астролога Елены Кравченко, наиболее напряженным периодом были с 1 по 9 октября. Всему виной был ретроградный Плутон, движение которого зачастую активизирует мировые процессы.